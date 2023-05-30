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Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный момент

Анна Ярославская
30 мая 2023, 06:42 обновлено 30 мая, 06:48
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Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
Горящие облмки дронов упали на жилые дома
Горящие облмки дронов упали на жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты постоянно меняют оружие для атаки - после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

"Эта воздушная атака была осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами Shahed. Нападение было массированным, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 вражеских беспилотников.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. По предварительным данным, один человек погиб, трое - травмированы.

Разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы. Под завалами возможно есть люди.

В Печерском районе обломки повредили автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону. В Подольском районе – на нежилую застройку, в Святошинском - на территорию одного из предприятий.

  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv
  • Последствия ночной атаки дронов на Киев
    Последствия ночной атаки дронов на Киев Фото t.me/VA_Kyiv

Воздушные атаки на Киев 29 мая

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов.

Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.

Около 11-ти часов утра в Киеве снова прогремели мощные взрывы. Силы обороны уничтожили 11 баллистических ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", которыми российские оккупанты атаковали Киевщину.

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