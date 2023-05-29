Горящие обломки ракет и дети, бегущие в укрытие: подробности удара РФ по Киеву

Силы обороны уничтожили 11 баллистических ракет в понедельник, 29 мая, которыми российские оккупанты атаковали Киевский регион.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook подвел итоговые данные по дневной ракетной атаке.
Он сообщает, что киевский регион атаковали с северного направления баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования.
Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К".
Все цели уничтожены силами ПВО Украины.
Что известно о последствиях обстрела
На Оболони в Киеве в связи с попаданием обломка ракеты на проезжую часть перекрыта дорога, задерживается движение ряда троллейбусов по нескольким маршрутам, сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В Киеве задерживается движение троллейбусов №№ 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры - проспекту Оболонскому", — говорится в сообщении КГВА в Телеграм-канале в понедельник.
Как сообщается, полиция перекрыла проезжую часть из-за падения обломка. На месте работают также ответственные службы города.
Смотрите видео с последствиями обстрела Киева РФ:
Как киевляне реагировали на воздушную угрозу
Отметим, что в Сети появились видео, как киевляне спешили в укрытия после объявления воздушной тревоги. Кроме того, также публикуются кадры, как школьники младших классов прямо под звуками взрывов организованно бегут в укрытие.
Смотрите видео - киевляне направляются в укрытия во время воздушной тревоги:
Ракетные обстрелы Украины
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.
В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.
В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.
"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.
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