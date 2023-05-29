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В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

Анна Ярославская
29 мая 2023, 11:19 обновлено 29 мая, 12:15
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По данным Telegram-каналов, за три минуты прогремели 12 взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу. В КГВА сообщили о работе ПВО.
Ракетный удар, взрыв
В Киеве прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

В понедельник, 29 мая, около 11-ти часов в Киеве прогремели мощные взрывы. По данным Telegram-каналов, за три минуты прозвучало 12 взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу.

Мониторинговые каналы писали о движении ракет в сторону украинской столицы. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

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В Киевской областной военной администрации сообщили о ракетной атаке оккупантов на столицу.

видео дня

Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram: "Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!".

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко пишет, что, по предварительным данным, по Киеву "ведут огонь баллистикой, "Искандером" и С-300".

Позже мэр Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место, сообщил градоначальник.

По его словам, спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

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Кличко также показал фото обломков сбитой ракеты:

Обломки ракеты в Оболонском районе
Обломки ракеты в Оболонском районе / Фото t.me/vitaliy_klitschko

В КГВА сообщили предварительную информацию о ракетной атаке на столицу.

"В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. А также в Оболонском районе - на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гасіння уламків збитої ракети
Фото тушения обломков сбитой ракеты в Оболонском районе / Фото: t.me/VA_Kyiv

В КГВА уточнили, что в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализовали.

По словам мэра, медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

Также раздались взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО.

В КГВА уточнили информацию о последствиях российских ракетных обстрелов по состоянию на 11:45. Отмечается, что поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет.

Оболонский район:

  • возле АЗС;
  • на дорожное покрытие с возгоранием;
  • на зеленой зоне.

Деснянский район:

  • на территорию одного из парков.

Днепровский район:

  • на дорожное покрытие в разных местах.

Информация о пострадавших уточняется.

Скриншот

Вот так сегодня жители столицы прятались в метро во время российской ракетной атаки:

Метро Киева во время ракетной атаки
Метро Киева во время ракетной атаки / Фото: Telegram
Киевляне в метро во время ракетной атаки
Киевляне в метро во время ракетной атаки / Фото: Telegram

Ночная атака на Киев 29 мая

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов.

Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.

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