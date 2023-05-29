Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

В ночь на понедельник, 29 мая, российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.
Как сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов.
Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".
Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Атака на Киев 29 мая
В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.
"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.
Кроме того, прошлой ночью оккупанты атаковали Одессу дронами. Есть попадание в портовую инфраструктуру.
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