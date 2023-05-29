УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

Юлия Куришко
29 мая 2023, 08:13 обновлено 29 мая, 08:28
68
Этой ночью, 29 мая, Украина снова пострадала от массированной ракетной атаки российских оккупантов.
Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Одесскую область / коллаж: Главред, фото: УНИАН, "Олимпекс Купе Интернейшнл", скриншот: Youtube единые новости

Страна-агрессорка Россия продолжают наносить массированные ракетные удары по украинским городам. Этой ночью в Одесской области есть попадание в портовую инфраструктуру.

29 мая в Одесской области воздушная тревога длилась почти 4 часа. О последствиях российской атаки рассказал председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона Единственные новости.

"4 часа подряд звучал сигнал воздушной тревоги. Была атака, а именно воздушный бой дронов-камикадзе. Могу подтвердить, что действительно есть попадание в портовую инфраструктуру. Более подробно сможем сообщить немного позже, - прокомментировал Братчук.

видео дня

Известно, что в небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали. Информация о масштабе разрушений уточняется", - сообщили в ОК "Юг" в Telegram.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк также рассказала о попадании в Одесскую область.

"Что касается конкретно ночной атаки в нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесской областью работала ПВО. К сожалению, в результате воздушного боя есть обломки, пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре, вспыхнул пожар. Пожар ликвидирован, последствия уточняются", - сообщила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ракетная атака россиян на Киев

Напомним, что сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Утром в пятницу, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. Ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами.

Больше интересных новостей:

война в Украине Одесса дроны война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Победа Украине в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - Дикий

Победа Украине в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - Дикий

08:35 Украина
Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

07:38 Мир
Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

06:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:51

От 100 до 1,2 тысячи грн: в ПФУ рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

08:35

Победа Украине в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - ДикийВидео

08:29

"Корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"мнение

08:13

Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

07:38

Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:46

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

06:21

Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?мнение

05:15

Как быстро почистить рыбу форель: полезные советы, о которых вы не догадывались

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 мая

Реклама
03:20

В чем лучше солить сало: гениальный секрет, о котором мало кто догадывается

02:50

Звезда бразильских сериалов был обнаружен мертвым в своем собственном сундуке

02:20

"Запад провел очень жирную красную линию": Дикий рассказал о серьезном запрете для РФВидео

01:40

Урожая не будет: что категорически нельзя сажать рядом с грушей

00:51

Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции: что известноВидео

28 мая, воскресенье
23:56

Топ-5 голливудских актрис, которые пожертвовали своей красотой ради роли

23:21

Как правильно обращаться к женщинам: "пАні" или "панІ" - Авраменко удивил ответомВидео

22:51

Гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов: первый месяц лета принесет большую прибыльВидео

22:07

Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - МаломужВидео

21:56

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16

Реклама
21:30

Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

20:57

Украине грозит израильский сценарий: эксперт назвал условие капитуляции РФВидео

20:50

Звезда сериала "Папик" впервые показала лицо немецкого бойфрендаВидео

20:42

У Зеленского назвали ключевой фактор для окончания войны с РФВидео

19:54

Вступление "разделенной" Украины в НАТО: у россиян началась истерикамнение

19:43

Айдар пошел на штурм и выбил оккупантов с позиций под Бахмутом — источник в Сети

19:27

"Хотят расчленить нашу страну": Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16Видео

19:23

"Мама, целоваться!": Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки СердючкиВидео

19:01

Пекло наступает: синоптики рассказали, где начнется атака мощной жарыВидео

18:58

Заговор в РФ или спецоперация ЦРУ: генерал-разведчик о сценарии ликвидации Путина

18:43

Гороскоп на июнь 2023 для Весов: какие сюрпризы готовит первый месяц летаВидео

18:32

Украина может завершить войну с РФ в текущем году - ПодолякВидео

18:31

Монатика захейтили за концерт в день ракетной атаки по Днепру - реакция артистаВидео

18:04

"Шахед" найдет дорогу к производителю": в ОП намекнули на ответку за атаки на Киев

17:52

На коленях и со слезами на глазах: на Черкасщине попрощались с нацгвардейцем, которого сбил судьяФотоВидео

17:25

Платежки будут космическими: в Украине повышают тарифы на воду и светВидео

16:54

"Мы не можем терпеть дискриминацию": в РФ назвали циничные условия "мира" с УкраинойВидео

16:54

"Уничтожение россиян – лучшая инвестиция": у Путина истерят после заявления Грэма

16:51

Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет

16:39

"Будут сложные дни": 4 города, которые могут попасть под массированный удар - прогноз для УкраиныВидео

Реклама
16:09

Как отбить куриное филе без молотка: ошеломительные секреты от умелых хозяекВидео

16:05

"Ее величество": жена Сергея Притулы показала редкое фото самой младшей дочери

15:45

В лесах Киева любителям шашлыков вручили повесткиВидео

15:44

Угроза ударов оккупантов: эксперт назвал вероятные сроки ракетных атак РФВидео

15:38

"Погибают пачками": оккупанты в Запорожской области несут огромные потериВидео

14:43

Даже трудно представить: почему желтая рута в песне оказалась красная, Авраменко раскрыл секретВидео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: кому повезет с деньгамиВидео

14:39

Подбитый Иван Хурс дал крен: в Сети раскрыли детали атаки на корабль-шпион РФ

14:29

ВСУ ударили по базе оккупантов под Бердянском: стали известны детали

14:01

Православные и не только: какие праздники кроме Троицы будем отмечать в июне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять