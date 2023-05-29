Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

Этой ночью, 29 мая, Украина снова пострадала от массированной ракетной атаки российских оккупантов.

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Оккупанты атаковали Одесскую область / коллаж: Главред, фото: УНИАН, "Олимпекс Купе Интернейшнл", скриншот: Youtube единые новости

Страна-агрессорка Россия продолжают наносить массированные ракетные удары по украинским городам. Этой ночью в Одесской области есть попадание в портовую инфраструктуру.

29 мая в Одесской области воздушная тревога длилась почти 4 часа. О последствиях российской атаки рассказал председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона Единственные новости.

"4 часа подряд звучал сигнал воздушной тревоги. Была атака, а именно воздушный бой дронов-камикадзе. Могу подтвердить, что действительно есть попадание в портовую инфраструктуру. Более подробно сможем сообщить немного позже, - прокомментировал Братчук.

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Известно, что в небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали. Информация о масштабе разрушений уточняется", - сообщили в ОК "Юг" в Telegram.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк также рассказала о попадании в Одесскую область.

"Что касается конкретно ночной атаки в нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесской областью работала ПВО. К сожалению, в результате воздушного боя есть обломки, пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре, вспыхнул пожар. Пожар ликвидирован, последствия уточняются", - сообщила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ракетная атака россиян на Киев

Напомним, что сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Утром в пятницу, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. Ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами.

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