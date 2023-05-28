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"С ракетами сложно, то бьют "шахедами": в ВСУ рассказали об атаке на Киев

Юлия Куришко
28 мая 2023, 13:02 обновлено 28 мая, 13:32
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Россияне испытывают нехватку ракет, поэтому стараются их экономить.
'С ракетами сложно, то бьют 'шахедами': в ВСУ рассказали об атаке на Киев

Этой ночью, 28 мая, страна-агрессорка Россия запустила по Украине 54 ударные дроны-камикадзе Shahed - 136. Использование такого массированного количества БПЛА может свидетельствовать о снабжении Ираном новой партии "Шахедов".

Россияне испытывают нехватку ракет, поэтому стараются их экономить, об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Перед ночной атакой враг даже завел ракетоноситель в Черном море к пункту базирования, отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

"Это говорит о том, что с ракетами у них пока сложно. Но вполне вероятно, что именно с помощью "Шахедов" пытались заметить для себя направление и для последующих атак. Напомню, они продолжают искать системы ПВО и планируют их уничтожение", - добавила Гуменюк.

Смотрите видео о массовой атаке "шахедами" на Киев:

Массированная ракетная атака на Украину

Напомним, что сегодня в Киеве всю ночь раздавались взрывы. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами. ПВО сбила более 40 вражеских дронов.

Силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54. Враг атаковал Украину с северного направления-Брянская область, и Южного - Краснодарский край. Было выпущено рекордное количество дронов.

Количество жертв от ракетного удара по больнице Днепра выросла до четырех. Три человека, которые считались пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по Днепру 26 мая, погибли.

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