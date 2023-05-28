Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что число жертв ракетной атаки РФ по больнице возросло до четырех.

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Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре 26 мая / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Три человека, которые считались пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по Днепру 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Печальная новость. Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", - написал Лысак в Telegram.

Среди жертв: 56-летний врач, 64-летняя сотрудница медучреждения и 57-летний работник соседней ветклиники.

"В общем, атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования родным", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Ракетная атака на Днепр

26 мая оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

27 мая на месте ракетного удара по больнице Днепра завершились поисковые работы.

Сообщалось, что пострадали 32 человека, 13 - в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", считались пропавшими без вести. Спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел.

Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли больницу в Днепре:

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