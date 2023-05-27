Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавших

Атака страны-оккупанта России унесла жизни по меньшей мере двух человек в Днепре.

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/ коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На месте ракетного удара по больнице Днепра, которого страна-агрессор Россия нанесла 26 мая, завершились поисковые работы.

"Пострадали 32 человека, 13 - в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли, - об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", остаются пропавшими без вести. Впрочем, спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты, добавил глава ОВА.

"По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершено", - сообщили в ГСЧС.

В Днепре завершили поисково-спасательные работы / фото: t.me/dsns_telegram

"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", - подчеркнул Лысак.

Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли больницу в Днепре:

Ракетная атака по Украине

Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.

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