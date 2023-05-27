УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавших

Юлия Куришко
27 мая 2023, 09:44 обновлено 27 мая, 09:48
18
Атака страны-оккупанта России унесла жизни по меньшей мере двух человек в Днепре.
Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавших
/ коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На месте ракетного удара по больнице Днепра, которого страна-агрессор Россия нанесла 26 мая, завершились поисковые работы.

"Пострадали 32 человека, 13 - в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли, - об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", остаются пропавшими без вести. Впрочем, спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты, добавил глава ОВА.

"По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершено", - сообщили в ГСЧС.

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавших
В Днепре завершили поисково-спасательные работы / фото: t.me/dsns_telegram

"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", - подчеркнул Лысак.

Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли больницу в Днепре:

Ракетная атака по Украине

Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.

Больше интересных новостей:

новости Днепра война в Украине война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

09:53 Украина
Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

08:45 Украина
Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

08:41 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:53

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

09:44

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавшихВидео

08:45

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

08:41

Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

08:20

Результативных для Украины гарантий безопасности может быть только двемнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:46

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISW

07:30

Какую юбку выбрать на лето 2023: топовая модель, которая превращает в королеву

07:20

Диагноз от Пригожина: Россия эту войну не выиграетмнение

06:20

Кровавого повара аппаратно множат на нольмнение

Реклама
05:50

Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

05:32

"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

04:00

Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

03:30

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

02:50

Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"Видео

02:05

Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

01:35

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – ДикийВидео

26 мая, пятница
23:40

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

23:05

Хотят "ударить" по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУРВидео

22:35

Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

22:18

Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа РимскийВидео

Реклама
21:46

"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрываВидео

21:41

Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравитсяВидеоблоги

21:41

На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

21:09

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

21:04

"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языкеВидео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

20:24

В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

19:58

"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по ДнепруВидео

19:46

"Вы все тупорылое стадо": Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице ДнепраВидео

19:20

Байдену нужна победа Украины до конца текущего годамнение

19:11

Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на БелгородщинеВидео

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалиласьВидео

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают спать

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

17:41

Для многих это загадка: для чего на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

17:30

Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

17:25

Кличко показал, что будет на Оболони: рекреационная зона с убежищем и мостом за внебюджетные средства

Реклама
17:15

3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за однимВидео

16:59

"Поедет к героям не пустой": Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

16:59

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФВидео

16:51

Почему нельзя стирать по утрам: что означает древняя примета

16:46

Прирожденный богач или неуверенный в себе: что говорит о мужчине его лоб

16:39

"Могли сжечь Osocor": Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы

16:33

Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победыВидео

16:31

Как пион действует на человека: неожиданный способ применения популярного цветка

16:22

Не Пресняков: в окружении Пугачевой рассказали, кто был первой любовью Орбакайте

15:38

Китай "предложил" отдать территории Украины России в обмен на "мир" – WSJВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять