Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавших

На месте ракетного удара по больнице Днепра, которого страна-агрессор Россия нанесла 26 мая, завершились поисковые работы.
"Пострадали 32 человека, 13 - в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли, - об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", остаются пропавшими без вести. Впрочем, спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты, добавил глава ОВА.
"По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершено", - сообщили в ГСЧС.
"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", - подчеркнул Лысак.
Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли больницу в Днепре:
Ракетная атака по Украине
Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.
РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.
Больше интересных новостей: