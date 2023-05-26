'Вы все тупорылое стадо': Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице Днепра

В соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним сообщением скандальной украинской блогерши Анны Алхим в Instagram.

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В Сети Анну Алхим обвинили в наведении российских ракет на Днепр / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, скриншот: instagram.com/anna_alkhim

В блогерши Анны Алхим более 600 тысяч подписчиков в Инстаграме, среди которых подавляющее число россиян. Накануне ракетного удара в Днепре, который произошел днем 26 мая, она опубликовала на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, в которой раскрыла номера двух больниц, где спасают раненых.

В Сети начали предполагать, что крылатой ракетой по медицинскому учреждению россияне ударили якобы именно после сторис блогерши и назвали ее наводчицей.

Сторис блогерши из Днепра / скриншот: instagram.com/anna_alkhim

В свою очередь блогер Анна Алхим на своей странице в Instagram отреагировала руганью и пожаловалась на клевету.

"То, что сейчас происходит в Инстаграме, доказывает только одно – что вы все тупорылое стадо. Во-первых, я сделала этот репост вчера, потому что он был у половины города Днепра. Поскольку я из Днепра, я, конечно же, всегда делаю репосты. Вас это совершенно не интересует. Ибо вам надо только [унизить] (неценз.) Алхим. Занести в какие-то ваши никому не нужные тупые паблики, и сказать, что я наводчица. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Идите [очень далеко] (неценз.) ",- заявила блогерша в сторис.

Смотрите видеообращение блогерши в Telegram-канале Главред:

Что известно об Анне Алхим

В апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за того, что она отрицала российскую агрессию и участвовала в актах гуманитарной агрессии России против Украины.

После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что снова подверглась критике со стороны фолловеров.

В одном из последних интервью Алхим хвасталась, что слушает российскую музыку и спонсирует оккупантов. "Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"- удивленно реагировала девушка.

Ракетная атака по Украине

Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.

Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли Днепр:

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