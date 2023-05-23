'Россия пытается остановить 'войну против своего народа': Путин выдал абсурдную речь

Путин цинично обманывает всех, что Украина воюет против российского народа уже девять лет.

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Путин заговорил о "защите Донбасса" / коллаж: Главред, скриншот: Telegram

Президент страны-агрессора России Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину. Он снова заявил, что "СВО" он пытается остановить "войну против своего народа", которая длится 9-й год.

Об этом он сказал во время вручения наград в Кремле во вторник, 23 мая, передают российские пропагандистские СМИ.

"9 лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью "СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины", - заявил он.

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Путин выдал абсурдное заявление/ скриншот: Telegram-канал Главред

Смотрите видео абсурдной речи российского диктатора Владимира Путина в Telegram-канале главреда:

Напомним, у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине. Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры. РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объектами критически важной инфраструктуры и атаковать их.

Лукашенко уклоняется от прямой войны с Украиной. Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит". В Беларуси большинство людей обрадуются, если Александр Лукашенко потеряет власть в стране, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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