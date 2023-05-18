РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры: Уоллес назвал оружие, которое применит Путин

Россия может планировать атаки на критическую инфраструктуру Запада. Для этого у страны-агрессора есть специальное оружие. Об этом заявил министра обороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Guardian.
РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объекты критически важной инфраструктуры и атаковать их.
"У России есть намерение и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада ... У них есть ряд подводных лодок и других единиц оборудования, корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для этих целей", - сказал Бен Уоллес.
Он добавил, что сейчас такие объекты нуждаются в серьезной защите.
Ранее Бен Уоллес заявлял, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия, если Вооруженные силы Украины осуществят успешное контрнаступление и освободят временно оккупированные территории. Уоллес подчеркнул, что мир должен быть настороже относительно поведения российских военных и диктатора Путина.
Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором Россией война против Украины может завершиться уже к зиме. Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины заключается в освобождении всех захваченных территорий от террористов, которые напали на нас.
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