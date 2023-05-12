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Контрнаступление ВСУ может быть не одно: Данилов не исключил завершение войны к зиме

Алексей Тесля
12 мая 2023, 14:28 обновлено 12 мая, 14:28
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План Украины состоит в освобождении всех захваченных территорий, пояснил секретарь СНБО.
ВСУ, Данилов
Алексей Данилов не исключил несколько контрнаступлений ВСУ / Коллаж УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько. Вместе с тем в интервью изданию Report секретарь СНБО пояснил, что они будут продолжаться до полного освобождения всех захваченных РФ территорий Украины.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", — отметил собеседник. При этом он не сомневается, что ВСУ смогут освободить все территории Украины от захватчиков РФ.

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Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины состоит в освобождении всех захваченных территорий от напавших на нас террористов.

"Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", — добавил Данилов.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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