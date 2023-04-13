Война РФ и Украины не завершится победой ни одной из сторон, мирных переговоров не будет – Washington Post

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе "значительные" территории и нанесет "серьезные потери российским войскам" (что, по мнению американской разведки, маловероятно) достижения страны не приведут к мирным переговорам.
"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях", – говорится в документе, который ранее не разглашался.
"Оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может поощрить критиков войны, которые призвали великие державы, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта, который привел к вынужденному перемещению миллионов людей, а также гибели и ранениям сотен тысяч", - говорится в статье.
Обнародованный документ также говорит о том, что год завершится для обеих сторон лишь "незначительными" территориальными достижениями в результате "недостаточного количества войск и снабжения для эффективных операций".
В материале указывается, что такая патовая ситуация, когда ни одна из сторон не достигнет решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".
Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" того, как ведется война, "повысив вероятность смены руководства", говорится в документе. При этом неясно, приведет ли документ к смене руководства в политическом или военном контексте.
Тупиковая ситуация также приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения, прогнозируется в документе.
В то же время Киев, вероятно, также усилит удары по территории РФ, что вызывает беспокойство некоторых официальных лиц США, которые опасаются, что такие атаки могут вынудить президента Владимира Путина к эскалации, или дать Китаю повод начать летальную поддержку России.
Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать "сокращенные резервы из-за уменьшения боевой мощи", говорится в документе. Кремль также, вероятно, ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в Россию.
Утечка секретных данных Пентагона
6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.
Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.
Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.
Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.
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