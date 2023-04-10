"Утечка" документов Пентагона: США шпионили за Зеленским - CNN

Телеканал СNN проанализировал слитые документы Пентагона и установил, что, согласно им, разведка США шпионила за президентом Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский / коллаж фото УНИАН

Недавняя "утечка" документов Минобороны США (Пентагона) продемонстрировала, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа.

В одном из них говорится, что в конце февраля Зеленский якобы в узком кругу "предложил нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области, использовав беспилотники", поскольку у Украины отсутствует оружие дальнего радиуса действия для осуществления атаки на такое расстояние.

Как считают в CNN, якобы именно поэтому в недавнее время было множество публичных комментариев американских чиновников о нежелании предоставлять Украине ракетные системы дальнего радиуса действия ‒ из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. И якобы именно поэтому в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников уверял общественность, что ВСУ наверняка не будут использовать западное оружие для атак по территории РФ.

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Еще один документ детально описывает разговор двух высокопоставленных представителей госбезопасности Южной Кореи ‒ о том, что Совет национальной безопасности страны беспокоится по поводу запроса США на поставку боеприпасов.

Чиновники опасались, что поставки боеприпасов, которые США затем отправят в Украину, нарушат политику Южной Кореи, заключающуюся в отказе от поставок летального оружия воюющим странам. Согласно документу, один из чиновников тогда предложил способ обойти политику, фактически не меняя ее, — формально продав боеприпасы Польше.

Позднее, комментируя информацию о возможном шпионаже со стороны США, близкий к президенту Зеленскому источник телеканала CNN сказал, что "Это [шпионаж ‒ Главред] неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой информации".

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов.

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