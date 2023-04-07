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В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

7 апреля 2023, 06:45
В Twitter и Telegram появились секретные военные документы. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой.
ВСУ, война, украинские военные
Документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

На этой неделе в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и в широкодоступной в России платформе Telegram с более чем полумиллиардом пользователей.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов. По словам аналитиков, данные изменения могут указывать на попытки Москвы провести кампанию по дезинформации.

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Отмечается, что представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось.

"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях. Министерство рассматривает этот вопрос", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Как сообщает NYT, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах, например, говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта.

"Для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, содержат много соблазнительных подсказок. В документах упоминается, например, уровень расходов боеприпасов HIMARS. Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы это подтверждают", – отмечает издание.

На одном из слайдов документа, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли от 16 до 17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

При этом аналитики заявили NYT, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сформированных украинских подразделений и других военных подробностях.

Документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В этот день украинские официальные лица находились на американской базе в Вайсбадене в Германии, а на следующий день их посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В другом документе, отмечает NYT, есть информация об украинских военных подразделениях, технике и учениях с расписанием на январь-апрель.

"Документ содержит краткую информацию о 12 боевых бригадах, которые сейчас формируются, 9 из них, очевидно, тренируются и поставляются США и другими союзниками НАТО. Из этих 9 бригад, согласно документам, 6 будут готовы до 31 марта, а остальные – до 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4 до 5 тыс. солдат", – пишет издание.

В документе, сообщает NYT, сказано, что общее количество техники, которая необходима для 9 бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны", – резюмирует газета.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России.

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