УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Весеннее контрнаступление ВСУ начнется в мае: в Politico назвали два сценария

16 марта 2023, 06:41
Киев пока не определился со стратегией контрнаступления, но у него есть два варианта.

ВСУ, война, украинские военные
США готовят Украину к весеннему контрнаступлению / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Кроме этого, завершились пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных, пишет Politico.

видео дня

Также издание отмечает, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боеприпасы, но все равно среди чиновников господствует мнение, что не нужно говорить Украине, как ей воевать.

Само же контрнаступление может начаться уже в мае. Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Чиновники говорят, что первый вариант нереалистичен, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода. Второй же вариант проведения контрнаступления более вероятный.

Как сообщал Главред, в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решение украинского президента Владимира Зеленского по обороне Бахмута.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:41

Весеннее контрнаступление ВСУ начнется в мае: в Politico назвали два сценария

06:04

Как Украине быстро найти пилотов F-16мнение

05:30

Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников

05:00

Перец будет самым сочным и сладким: топ-5 урожайных сортов

04:00

Маломуж рассказал, что ждет Чечню после падения режима ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

Изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры

03:20

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

03:10

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

02:32

"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную ВолочковуВидео

Реклама
02:05

Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным моремВидео

01:55

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

01:36

"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравилиВидео

01:31

"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему ГероюВидео

00:51

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15 марта, среда
23:35

"Агрессия РФ приближается к моменту надрыва": Зеленский призвал давить на Россию на всех уровняхВидео

23:19

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичникеВидео

23:01

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

22:57

Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИВидео

22:55

Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялосьВидео

Реклама
22:53

"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дниВидео

22:51

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:15

Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

22:05

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне БахмутаВидео

22:01

"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну БадоевуВидео

21:20

Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"Видео

21:08

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальцеВидео

21:06

Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священникаВидео

21:02

Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбыВидео

20:27

Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

20:27

Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

20:23

"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об УкраинеВидео

20:05

Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

19:56

Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

19:48

Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУВидео

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"Видео

19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

19:17

Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплатыВидео

18:50

"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранцеВидео

18:40

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

Реклама
18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в УкраинеВидео

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

17:08

Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с ПолтавщиныВидео

16:53

Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять