"Весной это невозможно": полковник прямо ответил, почему ВСУ не идут в контрнаступление

Западные танки в первую очередь будут применять во время контрнаступления на юге страны.

ВСУ сейчас не могут пойти в контрнаступление / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные не могут пойти сейчас в контрнаступление. И дело тут не в недостаче вооружения. Активные действия невозможно проводить по другой причине. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет под Бахмутом.

Он убежден, что в ближайшее время западные танки не смогут использовать для освобождения Донбасса. По его данным, ВСУ в первую очередь пойдут в наступление на юге страны.

"Есть генеральный план, генеральный замысел, как освобождать наши территории. Думаю, что западные танки и прочее мы будем применять на другом направлении ... Я думаю, что это будет все-таки на юге. Это логично, потому что Донетчина очень сложна для танковых боев", - сказал Ильницкий.

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Полковник объяснил, что в Донецкой области слишком много балок и оврагов, что и мешает ведению танковых боев.

Но не только это мешает наступлению украинских военных.

"Сейчас, весной, это невозможно. Особенно на Донбассе. Здесь очень сложные почвы – техника вязнет, проехать невозможно. Это мешает и им, и нам проводить активные действия", - объяснил "Сокол".

Однако он обнадежил и заявил, что украинское контрнаступление начнется уже скоро.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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