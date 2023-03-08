РФ не сможет переломить ход войны: американский подполковник назвал сроки наступления ВСУ

К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами, не исключил Алекс Виндман.

Алекс Виндман / Скриншот

В ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу, заявил экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман.

"Если эта война продлится три-четыре года, то потенциально Россия могла бы получить преимущество, исходя из своих размеров, своего населения. Но я не вижу, чтобы это происходило", — подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Эксперт считает, что война начнет "сходить на нет", при этом к концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами.

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"В течение этой весны, лета и осени Россия попытается перейти в наступление, захватить территорию в тех четырех регионах, которые она называет своими. Они могут иметь ограниченные тактические успехи, но это не будет что-то близкое к тому, что Украина смогла сделать в Харькове или Херсоне, или к тому, что Россия сделала в начале, в первые две-три недели войны, когда это были в основном молниеносные атаки через границу", — уверен он.

В то же время собеседник говорит, что в это время Россия, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление.

"Вероятно, это произойдет летом и в конце весны, начнется освобождение дополнительных территорий. Так что я думаю в краткосрочной и среднесрочной перспективе все преимущества на стороне Украины. Россия потеряла слишком много техники. Ее личный состав получает только базовую подготовку. А Украина с каждым днем становится сильнее, получая западное вооружение и обучая солдат на Западе. До конца этого года успех будет на стороне Украины", — добавил Виндман.

Кто такой Алекс Виндман Подполковник армии США, ветеран войны в Ираке, был директором по европейским делам Совета национальной безопасности США. В 2019 году дал официальные показания Конгрессу США в ходе расследования, предваряющего объявление импичмента президенту Трампу.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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