УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The Economist

8 марта 2023, 13:42
Украина за несколько месяцев получила "золотую" часть западного оружия. Украинская армия трансформируется в плане вооружения и готовит мощный удар по армии РФ.
Украинские военные, танк Leopard
Украина стремительно готовится к контрнаступлению/ 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода, bundeswehr.de

Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до этого времени она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Также Германия только в январе 2023 года согласовала предоставление Украине такого количества оружия, которое занимает две трети от общего количества, предоставленного этой страной за весь 2022 год. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников.

Украинская армия трансформируется в плане военного вооружения и готовится нанести мощный удар по оккупантам. Отмечается, что сейчас основная часть техники в украинском войске еще советского происхождения. Однако если в конце прошлого года соотношение количества советской и новой техники составляло 5:1, то теперь ожидается, что с новыми поставками оно дойдет до уровня 5:2.

видео дня

Вскоре почти треть украинской армии будет иметь стандартную комплектацию НАТО. Издание отмечает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассчитывает создать три новых армейских корпуса. В каждый из них будет входить по шесть бригад, каждая из которых будет насчитывать более 20 000 человек.

Также издание пишет, что Залужный вместо переброски значительной части резервов в Бахмут отправил их за границу учиться работать с западной военной техникой, которую получит армия. После этого обучения наступление можно будет проводить уже не ротным формированием, как было раньше, а большими батальонами и бригадами.

Кроме этого отмечается, что РФ будет тратить еще больше своих резервов, если ей удастся окружить Бахмут и она бросит свои войска для дальнейшего движения в Донецкой области. Россия может перебрасывать подразделения с других участков фронта, а Украина тем временем может воспользоваться образовавшимися пробелами.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине военная помощь вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The Economist

13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

Реклама
11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

10:55

"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"Видео

10:51

"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

10:27

Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войныВидео

10:21

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

10:13

Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

10:12

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именноВидео

09:47

ВСУ готовят контрнаступление: Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте

09:45

В Киеве продают букет цветов по цене автомобиля: чем он особенный

09:01

"Не пойдете – мы вас пристрелим": в Донецке бросили в подвал 70 "зэков" , потому что не хотят воеватьВидео

Реклама
08:58

Кремлю надоедает воевать с Украиноймнение

08:54

Массовые протесты в Грузии: оппозиция собирает людей на новые митингиВидео

08:51

Гороскоп на сегодня 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

08:50

РФ не сможет переломить ход войны: американский подполковник назвал сроки наступления ВСУ

08:22

"Был настоящим примером доблести и славы": под Бахмутом погиб комбат львовских десантниковВидео

08:19

"Власть утекает из рук Путина": эксперт рассказал о панике в КремлеВидео

07:52

"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают УкраинеВидео

07:49

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отцаВидео

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

06:20

Господь все видит, он не даст победы этим насекомыммнение

04:40

"Оккупанты давят по всем направлениям": боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники БахмутВидео

03:55

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
07 марта, вторник
23:55

Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

23:50

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

23:37

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за "российского закона": что известно на данный моментВидео

23:13

Роман Цимбалюк. Почему Лукашенко обозвал ЗеленскогоВидеоблоги

23:10

"Я решила его соблазнить": Валюха ошеломила признанием о съемках в сериале СватыВидео

22:49

"Произошел слом, россияне готовятся к обороне": на фронте резкие изменения – военныйВидео

22:31

У Керема Бюрсина нет шансов: Ханде Эрчел закрутила роман с красавчиком-миллиардеромВидео

22:11

"Армия РФ может прорваться в другие города": Зеленский заявил о важности удерживания БахмутаВидео

21:49

Россия пытается навязать Украине "Минск-3": Данилов раскрыл подлый план оккупантовВидео

21:46

"Самый сложный этап": астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в мартеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять