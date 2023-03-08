Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The Economist

Украина за несколько месяцев получила "золотую" часть западного оружия. Украинская армия трансформируется в плане вооружения и готовит мощный удар по армии РФ.

Украина стремительно готовится к контрнаступлению/ 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода, bundeswehr.de

Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до этого времени она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Также Германия только в январе 2023 года согласовала предоставление Украине такого количества оружия, которое занимает две трети от общего количества, предоставленного этой страной за весь 2022 год. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников.

Украинская армия трансформируется в плане военного вооружения и готовится нанести мощный удар по оккупантам. Отмечается, что сейчас основная часть техники в украинском войске еще советского происхождения. Однако если в конце прошлого года соотношение количества советской и новой техники составляло 5:1, то теперь ожидается, что с новыми поставками оно дойдет до уровня 5:2.

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Вскоре почти треть украинской армии будет иметь стандартную комплектацию НАТО. Издание отмечает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассчитывает создать три новых армейских корпуса. В каждый из них будет входить по шесть бригад, каждая из которых будет насчитывать более 20 000 человек.

Также издание пишет, что Залужный вместо переброски значительной части резервов в Бахмут отправил их за границу учиться работать с западной военной техникой, которую получит армия. После этого обучения наступление можно будет проводить уже не ротным формированием, как было раньше, а большими батальонами и бригадами.

Кроме этого отмечается, что РФ будет тратить еще больше своих резервов, если ей удастся окружить Бахмут и она бросит свои войска для дальнейшего движения в Донецкой области. Россия может перебрасывать подразделения с других участков фронта, а Украина тем временем может воспользоваться образовавшимися пробелами.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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