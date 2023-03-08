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"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить Киев

8 марта 2023, 11:42
Одиозный депутат Госдумы поделился фантазиями, как Россия якобы должна уничтожить столицу Украины.
Киев, депутат Госдумы Андрей Гурулев
Депутат Госдумы Андрей Гурулев раскатал губу и призывает уничтожить Киев/ УНИАН, скрин

В стране-агрессоре России, несмотря на свои постоянные неудачи на фронте, до сих пор не лишились своих "розовых мечтаний" о захвате Киева. Однако одиозный депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев пошел в своих фантазиях еще дальше и призывает превратить столицу Украины в руины.

В эфире одной из программ на российском пропагандистском телеканале он высказался о том, что страна-оккупант Россия якобы должна определить какую-то цель на территории Украины и "вычистить ее, чтобы ничего не осталось". И такой вероятной целью для захватчиков он называет именно Киев.

При этом прихвостень Путина не стесняясь заявляет, "почему это Россия с этим так заморачивается", ведь якобы "так везде воюют".

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"Если мы берем цель, к примеру, один город или одну область, то ее так вычистить, чтобы там просто ничего не осталось. Если мы говорим, что это Киев... Говорят там "Киев – это мать городов русских". Да, это мать городов русских. Но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах – я думаю, к этому надо прийти. Так все и везде воюют. Почему мы с этим заморачиваемся, я не понимаю?", – поделился своими несбыточными фантазиями депутат Госдумы.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев
скрин

Ранее министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу размечтался о взятии Бахмута, который захватчики называют Артемовском, и уже придумывает новые цели для путинской армии. Так, он уже "раскатал губу" на проведение оккупантами наступления вглубь обороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удерживая Бахмут Донецкой области от захвата российскими оккупантами, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление. В то время он подчеркнул, что никто не должен быть окружен в городе – это очень важно.

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новости Киева война в Украине вторжение России Гурулев
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