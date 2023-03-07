Шойгу назвал новую задачу оккупантов "после захвата Бахмута": раскатал губу еще больше

Прихвостень Путина размечтался, что российские захватчики смогут захватить несокрушимый украинский город, и уже придумал "новые цели".

Шойгу назвал новую задачу оккупантов "после захвата Бахмута"/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу размечтался о взятии Бахмута, который захватчики называют Артемовском, и уже придумывает новые цели для путинской армии.

Так, он уже "раскатал губу" на проведение оккупантами наступления вглубь обороны Вооруженных сил Украины. Об этом Шойгу заявил во время селекторного совещания, сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Продолжается освобождение Артемовска (попытки оккупации Бахмута, – ред.). Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", – заявил прихвостень российского диктатора Путина.

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В то же время Шойгу, армия которого ежедневно убивает гражданских и сама несет огромные потери в Украине, сказал, якобы для оккупантов приоритетом является "сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей".

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести несколько наступательных операций. Российские оккупанты до сих пор не смогли окружить Бахмут.

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ВСУ стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. По его словам, на это есть две причины. Первая – в случае захвата Бахмута оккупантами они могут прорваться на другие направления. Вторая заключается в том, что сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске, поэтому бои за город истощают захватчиков.

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