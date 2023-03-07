"Трусливая девочка": Соловьев поглумился над Гиркиным из-за разборок с Пригожиным

Владимир Соловьев обвинил Игоря Гиркина в трусости и нежелании участвовать в войне с Украиной.

Владимир Соловьев оскорбил Игоря Гиркина / Medialeaks, Скриншот

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Соловьев обвинил Гиркина в трусости и нежелании участвовать в войне с Украиной. Поток оскорблений пропагандист РФ вывалил в эфире своего шоу.

При этом он вступился за главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который ранее также оскорбительно отзывался и Гиркине.

видео дня

"Трусливая девочка", — добавил Соловьев в адрес "Стрелка".

Отметим, что ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

Читайте еще: