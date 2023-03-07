ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

Российские оккупанты до сих пор не смогли окружить Бахмут.

ВСУ проводят контратаки в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести несколько ответных наступательных операций.

Об этом идет речь в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). При этом также публикуются карты районов боевых действий.

Отмечается, что оккупанты продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях, и добились успехов, но до сих пор не смогли окружить город.

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В свою очередь 6 марта украинские войска предприняли контратаку на линии Богдановка — Ивановское и в районе трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут к западу от Бахмута, уточнили в ISW.

/ understandingwar.org

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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