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Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответ

4 марта 2023, 20:50
Сейчас интенсивные бои продолжаются на четырех-пяти ключевых направлениях в Донецкой и Луганской областях.
Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответ
В ОП рассказали, выходят ли ВСУ из Бахмута / Bundeswehr, ОП

Сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Однако Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время стрима на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы – взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что он не понимает, почему так много внимания уделяется ситуации в Бахмуте. По его словам, сейчас интенсивные бои продолжаются на четырех-пяти ключевых направлениях в Донецкой и Луганской областях, а не только в районе Бахмута. Он подчеркнул, что даже если фронт под Бахмутом сдвинется на несколько километров, это не имеет влияния на общую обстановку, которая является стабильно напряженной в течение нескольких месяцев из-за интенсивных боев и боевых столкновений на контактной линии.

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"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... Наверное, таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", - сказал Подоляк.

Он также добавил, что разрушение мостов не уничтожило логистику Вооруженных сил Украины – она просто изменила свое расположение на несколько сотен метров.

"Так они (пути снабжения - ред.) есть и в других местах. Чуть дальше выходит логистика доставки на полкилометра-километр. Там есть обходные трассы, грунтовые дороги", - пояснил Подоляк.

Ситуация в Бахмуте

Недавно военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Ранее солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

"Работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соразмерны с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

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