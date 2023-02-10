'Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые': боец ВСУ рассказал об адской ситуации в Бахмуте

За последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

Боец ВСУ рассказал об адской ситуации в Бахмуте / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинские защитники мужественно обороняют Бахмут от российского нашествия. Боевые действия вокруг города продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Об этом рассказал солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк в интервью ТСН.uа.

"Россияне пытаются выйти на трассу Славянск-Бахмут, чтобы перерезать одну из трасс снабжения. И одновременно пытаются выйти на трассу Константиновка-Бахмут, чтобы тоже перерезать одну из трасс снабжения. Поэтому целую ночь, день и утро противник атакует, использует реактивные системы залпового огня "Град", использует танки, артиллерию, мины, прорываясь", - рассказал украинский защитник.

Как отметил Сиротюк, ВСУ не дают российским оккупантам окружить город, нанося огромные потери вражеской армии. Он подчеркнул, что захватчики вообще не ценят своих людей.

"Враг пытается любой ценой продвинуться, несет огромные потери, но очевидно, имеет какую-то задачу под какую-то дату достичь каких-то тактических успехов", - сообщил военный.

Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону. Украинские бойцы изо всех сил держат оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Он также проинформировал, что в боях вокруг Бахмута стало меньше "вагнеровцев" и стало больше кадровых российских военных. Возросло и количество вражеской артиллерии и плотного танкового огня.

"К сожалению, есть контуженные и раненые, потому что очень плотно враг работает реактивными системами залпового огня, просто "счесывает" все посадки, любые места, где можно укрыться. Но никаких стратегических целей противник не достиг и не достигнет на этом направлении, потому что крепость Бахмут играет для Украины одну роль – измотать, обескровить противника, не дать ему возможность совершать активные, стратегические и разумные наступления на других участках фронта", - пояснил Сиротюк.

Он также выразил убеждение, что упорное сопротивление украинских защитников на этом участке фронта позволит бойцам на других участках подготовиться и нанести врагу уже стратегическое поражение.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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