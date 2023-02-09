glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на Луганщине

9 февраля 2023, 22:21
Глава Луганской ОВА отметил, что российские захватчики сосредоточили основные свои усилия на Кременском направлении.
Украинские военные, ВСУ, Сергей Гайдай, Кременная
Гайдай сообщил о наступлении россиян на Луганщине / 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента, Радио Свобода

Российские оккупационные войска уже начали масштабное наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе, поэтому успеха путинская армия не имеет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Определенное обострение уже началось. Можно говорить де-факто, что это часть того масштабного наступления, которое планировали россияне. Наши силы обороны отражают постоянные атаки в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов, количество ежедневных наступлений. Они пытались вычислить слабые места нашей обороны", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что российские захватчики сосредоточили основные свои усилия на Кременском направлении. Но успеха достичь им не удается.

"Там постоянно наши ребята отражают огромное количество атак со стороны российских оккупационных войск. Какого-либо существенного успеха они не имеют. Никакого прорыва нет. Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая", - сообщил Гайдай.

'Обострение уже началось, ситуация тяжелая': Гайдай сообщил о наступлении россиян на Луганщине
Скриншот

Он добавил, что на Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация также абсолютно контролируемая.

Обострение на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Ранее российский диктатор Владимир Путин сказал, что Донбасс якобы является "историческими территориями России". По его словам, Россия напала на Украину, чтобы прекратить российско-украинский военных конфликт в Донецкой и Луганской областях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

Больше новостей о войне в Украине:

война в Украине Сергей Гайдай новости Луганской области война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

22:21

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на ЛуганщинеВидео

22:09

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

22:08

За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве ИзраиляВидео

22:01

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:41

"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – АндрусивВидео

21:16

"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблейВидео

21:07

"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войнеВидео

21:06

Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецептВидео

Реклама
20:32

"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцахВидео

19:52

Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и ГерманиейВидео

19:32

Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

19:24

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведкаВидео

19:20

Путин должен немедленно уволить Шойгумнение

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или сушиВидео

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

Реклама
18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

16:48

Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – ЖдановВидео

16:47

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

16:37

Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в МосквеВидео

16:23

В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробностиВидео

16:18

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

16:04

В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

16:01

"Это гуманитарный подвиг": Украина получила очередной пакет помощи от Польши

15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрпризВидео

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

Реклама
14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять