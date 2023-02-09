'Обострение уже началось, ситуация тяжелая': Гайдай сообщил о наступлении россиян на Луганщине

Глава Луганской ОВА отметил, что российские захватчики сосредоточили основные свои усилия на Кременском направлении.

Гайдай сообщил о наступлении россиян на Луганщине / 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента, Радио Свобода

Российские оккупационные войска уже начали масштабное наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе, поэтому успеха путинская армия не имеет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Определенное обострение уже началось. Можно говорить де-факто, что это часть того масштабного наступления, которое планировали россияне. Наши силы обороны отражают постоянные атаки в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов, количество ежедневных наступлений. Они пытались вычислить слабые места нашей обороны", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что российские захватчики сосредоточили основные свои усилия на Кременском направлении. Но успеха достичь им не удается.

"Там постоянно наши ребята отражают огромное количество атак со стороны российских оккупационных войск. Какого-либо существенного успеха они не имеют. Никакого прорыва нет. Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая", - сообщил Гайдай.

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Он добавил, что на Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация также абсолютно контролируемая.

Обострение на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Ранее российский диктатор Владимир Путин сказал, что Донбасс якобы является "историческими территориями России". По его словам, Россия напала на Украину, чтобы прекратить российско-украинский военных конфликт в Донецкой и Луганской областях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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