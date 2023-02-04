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"РФ уже идет в наступление на Донетчине": военный эксперт рассказал, какая тактика у захватчиков

4 февраля 2023, 21:08
Состав наступательных групп изменился с тех пор, как руководителем Объединенной группировки войск России в Украине назначили Валерия Герасимова.
Российские военные
Военный эксперт рассказал, что изменилось в тактике российских захватчиков / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска пытаются атаковать позиции украинских военных на отдельных участках фронта. В частности, захватчики в последнее время очень активизировалось на востоке Украины. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Федоров.

"Россия уже идет в наступление в Донецкой области. Если посмотреть на сводки Генштаба ВСУ, то там есть перечень населенных пунктов, вблизи которых враг идет в атаку", - сказал Федоров в интервью 24 каналу.

По словам военного эксперта, в целом тактика россиян во время наступления почти не изменилась. Федоров заметил, что русские генералы не могут придумать ничего нового. Однако есть определенные изменения при формировании штурмовых групп.

"Сейчас в наступление бросают не бывших узников, которых завербовали в ЧВК "Вагнера", и даже не кадровых военных, а солдат и офицеров элитных частей воздушно-десантных войск и морской пехоты, если такая еще осталась," - рассказал военный эксперт.

Он добавил, что состав наступательных групп изменился с тех пор, как руководителем Объединенной группировки войск России в Украине назначили Валерия Герасимова.

Как рассказал Федоров, в целом российское наступление происходит волнами. Так, сначала в атаку идут группы людей с автоматами, легкими переносными минометами или другими видами вооружения, которое могут перенести пара людей. Эта волна может захватить некий дом. Однако чаще всего Вооруженные силы Украины отражают такие вражеские атаки. После этого русские наносят артиллерийский удар и отправляют в атаку новую волну штурмовой пехоты.

По словам военного эксперта, то, что теперь в первых рядах идут именно элитные российские войска, играет в пользу Украины. Он подчеркнул, что таким образом российские элитные части теряют самых подготовленных солдат и офицеров, которые у них есть.

Кто такой Юрий Федоров

Юрий Федоров - кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

В то же время военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что российские оккупационные войска через несколько месяцев истощатся и тогда украинские защитники смогут пойти в контрнаступление. Но перед тем нужно сбить наступательный импульс захватчиков.

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