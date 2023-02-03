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"Пойдем в контрнаступление": генерал Романенко назвал месяц, когда оккупанты полностью истощатся

3 февраля 2023, 23:25
Эксперт подчеркнул, что нужны существенные усилия и устойчивость, чтобы снова сорвать планы российских оккупантов.
'Пойдем в контрнаступление': генерал Романенко назвал месяц, когда оккупанты полностью истощатся
Романенко назвал месяц, когда оккупанты полностью истощатся, а ВСУ пойдут в контрнаступление / 93-тя ОМБр Холодный Яр, pixabay

Российские оккупационные войска через несколько месяцев истощатся и тогда украинские защитники смогут пойти в контрнаступление. Но перед этим нужно сбить наступательный импульс захватчиков. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В апреле они выдохнутся. Этот наступательный импульс уменьшится. Но благодаря чему? Благодаря сверхусилиям нашего государства и Сил обороны", - отметил Романенко в комментарии 24 каналу.

Как подчеркнул военный эксперт, нужны существенные усилия и устойчивость, чтобы снова сорвать планы российских оккупантов. Сейчас над этим работает военно-политическое руководство и все государство.

Романенкл отметил, что параллельно нужно формировать соответствующие резервы и в удачный момент, который может наступить в апреле или чуть позже, провести контрнаступальные операции.

"Нам это делать нужно уже сейчас. Эти сверхусилия, чтобы уничтожать потенциал и в целом остановить противника. И одновременно формировать новые резервы, чтобы освободить наши территории", - отметил военный эксперт.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза повторного наступления РФ

Недавно военный эксперт Олег Жданов раскрыл сценарий повторного наступления россиян. По его словам, если российские оккупационные войска решатся на новое наступление на Украину, то они будут действовать по тому сценарию, который пытались реализовать в начале полномасштабной войны.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне совершат еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", - рассказал Жданов.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Недавно военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупационные войска уже пытаются идти в наступление, однако Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. По его словам, если ВСУ отойдут из Бахмута, то наступление начнется сразу.

Он подчеркнул, что в случае наступления россияне будут идти в лоб, в обход – как угодно. У них нет вариантов, ведь цель "СВО" не достигнута, а ресурсы еще есть.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

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