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"Россия будет делать все гадости, на которые способна": политолог раскрыл сценарий наступления РФ

1 февраля 2023, 04:20
Во время повторного наступления российские войска не прекратят обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.
'Россия будет делать все гадости, на которые способна': политолог раскрыл сценарий наступления РФ
Политолог Кирилл Сазонов раскрыл сценарий повторного наступления РФ / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска уже пытаются идти в наступление, однако Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

"Если мы отойдем с Бахмута, наступление начнется сразу. Мощного прорыва мы пока не видим, но попытки штурма украинских позиций они делают по 8-10 в день, а ночью чаще", - рассказал эксперт.

Как отметил военнослужащий ВСУ, захватчики переняли украинскую тактику и сейчас пытаются наступать небольшими группами.

"Потому что когда они прут большим количеством, с техникой, наша артиллерия облизывается, откладывает все интересные дела и в течение 15 минут уничтожает всю эту массу. Поэтому россияне и стараются действовать малыми группами, чтобы их сложнее было накрыть", - пояснил Сазонов.

Он подчеркнул, что россияне будут идти в лоб, в обход – как угодно. У них нет вариантов, ведь цель "СВО" не достигнута, а ресурсы еще есть.

"Да, мы сильнее и готовы, но если россияне раньше шли с помощью "огненного вала" (артиллерии), то сейчас с помощью, как мы его называем, "мясного вала", забрасывая ВСУ живой силой", - сказал политолог.

Также Сазонов отметил, что российские захватчики не прекратят обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Известный украинский политолог, блогер, боец ВСУ

"Россия будет делать все гадости, на которые способна. То есть она не прекратит обстрелы. Хотя они не дают РФ ожидаемого эффекта – ПВО Украины сбивает большую часть ракет, а мы становимся только злее. Но от такой тактики в Кремле не откажутся", - сказал он.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?"- подчеркнул терорист Гиркин.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

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