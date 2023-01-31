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"Противник топчется на месте": ВСУ ломают планы оккупантов, РФ может перенести наступление – эксперт

31 января 2023, 09:25
Украинские военные сдерживают наступление оккупантов на нескольких направлениях. Поэтому наступление путинской армии может провалиться.
Украинские военные, ВСУ, Сергей Грабский
ВСУ ломают планы оккупантов, РФ может перенести наступление, отметил Грабский/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Защитники Украины ломают планы российских оккупантов. Они остановили наступление захватчиков на нескольких направлениях.

Поэтому российский диктатор Владимир Путин может изменить сроки или направления запланированного наступления. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "FREEДОМ".

Он отмечает, что страна-агрессор сейчас "вернулась к использованию своей традиционной армии", то есть воюет за счет огромной массы войск с низким техническим обеспечением. Эти люди прошли определенную подготовку, однако нельзя говорить, что они способны действовать на поле боя серьезно и мотивированно, отмечает Грабский.

По словам эксперта, оккупантам для активных боевых действий не хватает обученных людей и техники. Поэтому захватчики могут переносить сроки крупного наступления, которое хочет провести Путин.

"Отчаянные бои, которые ведут наши войска на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, у Кременной, ломают планы российских оккупантов. Им для поддержания такого высокого темпа наступления требуется основной ресурс – люди и еще раз люди. С техникой у них не всё так хорошо, как им бы хотелось. Поэтому сейчас сроки наступления могут переноситься, менять направление движения", – отмечает эксперт.

Враги пытались продвигаться в Запорожской области, начинали атаку в районе Угледара, однако такие попытки провалились. Сейчас противник топчется на месте.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Отчаянные и безуспешные попытки оккупантов продвинуться на различных направлениях дают возможность предположить, что, несмотря на большое количество ресурсов, противник во время запланированного наступления не сможет добиться победы оперативного или тем более стратегического уровня. Такое наступление имело бы смысл, если бы у армии РФ было достаточно сил, чтобы атаковать с нескольких направлений. Однако захватчики сейчас могут наступали едва с одного направления, говорит Грабский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Он не назвал причины, почему его страна не намерена поставлять истребители Украине.

После этого Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

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