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"Катастрофы можно было бы избежать": Джонсон назвал истинную причину вторжения РФ в Украину

31 января 2023, 08:54
Запад десятилетиями использовал "дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины - и это закончилось полной катастрофой", считает Борис Джонсон.
Джонсон
Джонсон назвал истинную причину вторжения Путина в Украину / president.gov.ua, скриншот

Полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы Запад имел смелость и последовательность в том, чтобы привести Украину в НАТО. Такое мнение озвучил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в The Washington Post.

По его словам, Запад десятилетиями использовал "дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины - и это закончилось полной катастрофой".

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс - потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето", - написал Джонсон.

В результате, по словам политика, произошла "худшая война в Европе за последние 80 лет".

"Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал - и имел многочисленные доказательства этого - что мы не очень серьезно относились к защите Украины", - считает Джонсон.

Британский политик добавил, что если бы страны Запада были достаточно "смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО, то этой полной катастрофы можно было бы избежать".

Джонсон добавил, что сейчас поддержка членства в НАТО в Украине очень высока. При этом 83 процента украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса.

"Украинцы должны получить все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно скорее", - резюмировал он.

Членство Украины в НАТО

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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