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Столтенберг назвал условие и время вступления Украины в НАТО

30 ноября 2022, 17:28

Секретарь НАТО призвал страны Альянса "мобилизоваться" в плане военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержки.

столтенберг, нато, североатлантический альянс, вооружение
Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

На пресс-конференции в Бухаресте 30 ноября он заявил, что сейчас Североатлантический Альянс делает все для того, чтобы помочь Вооруженным силам Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом Альянса, предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, – чтобы Украина победила", – сказал он.

Генсек подчеркнул, что на встрече союзников представители государств четко дали понять, что готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, горючим и всем, что нужно украинцам для самообороны. "Это непосредственная важнейшая задача", – сказал Столтенберг.

Помощь Украине и членство в НАТО

Он призвал страны Альянса "мобилизоваться" в плане военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержки.

"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", – пояснил генеральный секретарь Альянса.

Он указал на важность развития "и политического, и практического" партнерства с нашей страной.

"Это усилит их институты, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости. А также это поможет Украине приблизиться к членству (в НАТО - ред.)", – заявил Столтенберг.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

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НАТО вступление в НАТО Йенс Столтенберг
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