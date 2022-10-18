Столтенберг странно высказался о вступлении Украины в НАТО

Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему он открыто не высказывается о вступлении Украины в НАТО.

В ходе дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме Столтенберг заявил, что заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

"Я твердо считаю, что Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус по поводу приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде. Что касается Украины, то там идет война, и главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, которую союзники и партнеры НАТО и делают. Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине добиться успехов на поле боя", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он также выразил уверенность, что в будущем Украина станет членом НАТО.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

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