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У Путина заявили об "эскалации к Третьей мировой войне" после вступления Украины в НАТО

13 октября 2022, 13:14

Интеграцию Украины в Североатлантический альянс поддерживают якобы только страны Восточной Европы, считают в Совбезе страны-агрессора РФ.

Украина, НАТО, Россия
В России, дескать, не верят в принятие Украины в НАТО / Коллаж twitter.com/APUkraine, УНИАН

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Венедиктов сделал заявление, согласно которому вступление Украины в НАТО якобы приведет к "гарантированной эскалации к Третьей мировой войне". Евроатлантическую интеграцию Киева, по его словам, поддерживают, дескать, "только страны Восточной Европы, а не страны Запада".

Как сообщает РБК, он сказал о том, что вступление Киева в Альянс, мол, привело бы к гарантированному расширению военной конфронтации к Третьей мировой войне.

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию к Третьей мировой войне. Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы", - считает Венедиктов.

Также он говорит, что, дескать, интеграцию Киева в Североатлантический альянс поддерживают страны Восточной Европы, а не старые участники коллективного блока безопасности Запада.

"Более серьезные государства, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.д.", - подчеркнул Алексей Венедиктов.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

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