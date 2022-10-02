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"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО": в США назвали условие вступления Украины в НАТО

2 октября 2022, 16:59

Украина сможет стать членом НАТО только в том случае, если это поддержат все 30 стран-членов Альянса.

'Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО': в США назвали условие вступления Украины в НАТО
В США назвали условие вступления Украины в НАТО / Reuters

Украина подала заявку на вступление в НАТО и США поддерживают такой шаг. Однако это не означает, что государство станет членом Альянса, ведь решение должны принять все 30 стран. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

Он добавил, что видит хорошие результаты.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", - сказал Остин Ллойд.

США обещают сосредоточиться на помощи Украине и уверяют, что будут продолжать делать все для ее успеха.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО. Он добавил, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

По состоянию на 2 октября президенты девяти стран Европы призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине. Президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии призвали Россию немедленно покинуть Украину.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", - говорится в заявлении.

Другие новости:

война в Украине НАТО Пентагон вторжение России Ллойд Остин
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