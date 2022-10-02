Скандальная конгрессвумен Спартц проголосовала против выделения США $12,3 млрд Украине

Спартц не объяснила, почему проголосовала против законопроекта с помощью для Украины / facebook.com/RepSpartz/

Этническая украинка, конгрессвумен Палаты представителей США от 5-го округа Индианы Виктория Спартц, проголосовала против законопроекта, связанного с выделением Украине около $12,3 млрд. Документ предусматривает, в том числе, военную и экономическую помощь. Спартц свое решение никак не прокомментировала.

В канцелярии Палаты представителей указано, что законопроект №6833, предусматривающий временное финансирование правительственных программ, включает также оказание военной и экономической помощи Украине на сумму около $12,3 млрд.

Конгресс США окончательно поддержал законопроект 1 октября. В нижней палате за документ проголосовали все 220 конгрессменов от Демократической партии США.

Однако среди "республиканцев" проголосовали "за" только 10 конгрессменов.

И Виктории Спартц в их списке нет. Она голосовала "против", что отмечено в среди конгрессменов, которые принимали участие в рассмотрении законопроекта.

Почему Спартц проголосовала против документа, включающего важную помощь Украине, политик не объяснила.

Кто такая Виктория Спартц

Виктория Спартц – этническая украинка. Родилась в Черниговской области, выросла и училась в Украине. Окончила лицей в Чернигове с золотой медалью, получила красный диплом, окончив Киевский национальный экономический университет.

В 2000 году переехала в США, спустя 6 лет получила гражданство. Позже работала там в сфере бизнеса и государственном управлении.

В 2017 году была избрана сенатором штата Индиана.

С 3-го января 2021 года – конгрессвумен Палаты представителей США от 5-го округа Индианы

В своих интервью она говорила, что забыла украинский язык.

Спартц всячески подчеркивала, что она – американка.

Чем известна Виктория Спартц

Американское издание Newsweek на днях опубликовало статью о том, что Виктория Спартц столкнулась с неудачами в попытках организовать бизнес-проекты, связанные с Украиной.

Журналисты отметили, что еще накануне скандала с Офисом президента, в рамках которого она призывала президента США Джо Байдена предоставить объяснение по процедурам надзора для проверки того, есть ли, дескать, "российские связи" у главы ОП Андрея Ермака, пыталась лоббировать в Украине интереса американского военного подрядчика.

Подчеркивается, что отношения Спартц и украинских властей ухудшились после того, как Киев отказался покупать продукцию подрядчика, интересы которого отстаивала конгрессвумен.

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