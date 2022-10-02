ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области/ скриншот

Контрнаступление в Херсонской области идет полным ходом. Вооруженные силы Украины активно продвигаются вперед, освобождая от российских оккупантов новые территории.

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине. Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил, что украинские силы вошли в Шевченковку.

"Сообщают о прорыве на новом участке южного фронта.Золотая Балка в Херсонской области, по словам российских пропагандистов, перешла под контроль ВСУ. Также сообщают, что украинские силы вошли в Шевченковку", - написал он в своем Telegram.

ВСУ освободили еще один населенный пункт / соцсети

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что украинские военные прорвали оборону оккупантов на дороге Дробышево-Ставки. По его данным, вскоре группировка российских военных может оказаться в "котле".

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