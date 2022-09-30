ВСУ прорвали оборону врага: под Лиманом оккупантам светит "котел" - журналист

ВСУ прорвали вражескую оборону под Лиманом / Reuters

В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону российских оккупантов.

Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые рашистами в Сети.

Он отмечает, что украинские защитники Украины прорвали оборону врага на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области.

"Российские паблики ноют после сообщения командира так называемого Русского легиона о том, что Вооруженные Силы Украины прорвали оборону рашистов на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области", - уточнил журналист.

При этом он добавил, что группировка РФ под Лиманом вскоре может попасть в плен к ВСУ.

"Вероятно, всем этим прекрасным людям в ближайшее время придется понять, что плен будет в их случае лучшей перспективой", - добавил Цаплиенко.

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

Читайте еще: