ВСУ прорвали оборону врага: под Лиманом оккупантам светит "котел" - журналист

Украинские защитники прорвали оборону врага на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области.
В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону российских оккупантов.
Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые рашистами в Сети.
Он отмечает, что украинские защитники Украины прорвали оборону врага на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области.
"Российские паблики ноют после сообщения командира так называемого Русского легиона о том, что Вооруженные Силы Украины прорвали оборону рашистов на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области", - уточнил журналист.
При этом он добавил, что группировка РФ под Лиманом вскоре может попасть в плен к ВСУ.
"Вероятно, всем этим прекрасным людям в ближайшее время придется понять, что плен будет в их случае лучшей перспективой", - добавил Цаплиенко.
Ситуация на Донбассе
В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.
Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.
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