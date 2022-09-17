ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

Фронт теперь проходит между рекой Оскол у админграницы с Луганской областью / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление в районе Харьковской области и Донбасса. Войска России создали линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово на Луганщине. Там проходит один из оставшихся логистических маршрутов оккупантов. У россиян может не хватить ресурсов для удержания данной зоны. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

Согласно данным Британской разведки, Украина продолжает свое наступление в районе Харьковской области. Линия фронта теперь проходит между рекой Оскол и городом Сватово на Луганщине.

Речь идет о зоне, контроль над которой для РФ является очень важным, так как там идет одна из немногих оставшихся логистических линий оккупационных подразделений. Она тянется из Белогородской области.

Линия проходит вдоль границы Луганской области, оккупация которой – одна из главных целей России в войне.

"Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - отмечают специалисты.

Оккупанты будут вести там оборону, однако не факт, что им удастся удержать свою точку опоры.

"Но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению", - подчеркнули в разведке Великобритании.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Харьковской области. Украинские войска стремительно освобождают свои территории от российской оккупации. Руководитель ОВА Олег Синегубов отметил, что ВСУ вышли к государственной границе с Россией. Оккупанты бегут либо вглубь фронта, либо на территорию РФ.

Силы обороны Украины полностью освободили Купянск, через который шла основная часть снабжения группировки врага на Харьковщине. Войска успешно форсировали реку Оскол и выбили оккупантов с левобережной части города.

16 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что ВСУ практически освободили всю Харьковскую область. Глава государства отметил, что оккупанты оставили после себя разбитые села. В некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома.

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