Армия Украины освободила практически всю Харьковскую область – Зеленский

Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида - Зеленский / Коллаж Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России. За время пребывания в регионе захватчики даже не пытались что-то сделать для людей. Они оставили после себя опустошенные села, в некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале глава государства сказал, что силы обороны Украины реализовали задачу, которую многие считали невыполнимой. Харьковщина почти освобождена от оккупантов РФ.

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"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что за время пребывания в регионе оккупанты даже не пытались помочь людям и занимались только уничтожением и грабежами. Россияне оставили после себя пустые села, в некоторых населенных пунктах даже нет ни одного уцелевшего дома.

"Российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили", — отметил президент.

"Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине освободила более 300 населенных пунктов. Операция продолжается и будет идти до полной деоккупации региона.

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