ВСУ освободили на Харьковщине 300 населенных пунктов – Минобороны

Только за неделю, начиная с 6 сентября, удалось освободить от оккупантов 3 800 квадратных километров территории.
Количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.
В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации", – отметила Маляр.
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Автор: Алёна Воронина