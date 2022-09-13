ВСУ освободили на Харьковщине 300 населенных пунктов – Минобороны

ВСУ освободили на Харьковщине 300 населенных пунктов/ Генштаб ВСУ, Минобороны Украины

Количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.

В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации", – отметила Маляр.

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