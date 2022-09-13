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Залужный зарегистрировал брак: в Киеве состоялась уникальная свадьба украинского офицера

13 сентября 2022, 13:31

Расписал молодоженов Главнокомандующий ВСУ, а свидетелем был мэр Киева.

В Киеве состоялась уникальная свадьба – молодоженов расписал Валерий Залужный
В Киеве состоялась уникальная свадьба – молодоженов расписал Валерий Залужный / Facebook Тамара Гориха Зерня, Мария Гуреш

В Киеве состоялась уникальная свадьба украинского офицера и дочери известной писательницы. Свидетелем на мероприятии был мэр столицы Виталий Кличко, а расписал молодоженов Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Об этом сообщила в соцсетях мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня. Она подчеркнула, что присутствие Залужного и Кличко на свадьбе для семьи было честью.

"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних казацких родов – сумского рода Негрейков и Черкасского рода Воротил – создали новую семью и отныне будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины господин Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева господин Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – написала Тамара Гориха Зерня.

Видео дня

После бракосочетания молодожены попросили почетных гостей расписаться на флаге Украины.

Своими эмоциями в соцсетях также поделилась молодая жена Мария Гуреш. Она выразила благодарность почтенным гостям за незабываемую свадьбу.

"Мы ужасно благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны и Виталию Кличко за то, что попутно стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала она.

  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш
  • Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный
    Свадьба Марии Гуреш и офицера Евгения Воротило, которых расписал Валерий Залужный Facebook Тамара Гориха Зерня и Мария Гуреш

Ранее сообщалось, что во время выступления украинской поп-исполнительницы Тины Кароль в столичном метро (на станции метро "Майдан Независимости") нацгвардеец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которая также служит в Нацгвардии.

Напомним, ранее защитник Украины, потерявший ногу на войне, сделал предложение любимой. Юлия Матущак ответила согласием любимому военнослужащему Роману Добряку. Она поддерживала парня в самые тяжелые времена и сейчас согласилась выйти за него замуж.

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новости Киева свадьба ВСУ Виталий Кличко Валерий Залужный
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