Залужный зарегистрировал брак: в Киеве состоялась уникальная свадьба украинского офицера

В Киеве состоялась уникальная свадьба – молодоженов расписал Валерий Залужный / Facebook Тамара Гориха Зерня, Мария Гуреш

В Киеве состоялась уникальная свадьба украинского офицера и дочери известной писательницы. Свидетелем на мероприятии был мэр столицы Виталий Кличко, а расписал молодоженов Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Об этом сообщила в соцсетях мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня. Она подчеркнула, что присутствие Залужного и Кличко на свадьбе для семьи было честью.

"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних казацких родов – сумского рода Негрейков и Черкасского рода Воротил – создали новую семью и отныне будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины господин Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева господин Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – написала Тамара Гориха Зерня.

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После бракосочетания молодожены попросили почетных гостей расписаться на флаге Украины.

Своими эмоциями в соцсетях также поделилась молодая жена Мария Гуреш. Она выразила благодарность почтенным гостям за незабываемую свадьбу.

"Мы ужасно благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны и Виталию Кличко за то, что попутно стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала она.

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