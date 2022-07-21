Защитник Украины, который потерял ногу на войне, сделал предложение любимой - трогательное видео

Роман Добряк и Юлия Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Украинский военный Роман Добряк, который потерял ногу на войне в Украине, сделал предложение своей возлюбленной Юлии Матущак. Девушка поддерживала Романа в самые тяжелые времена и сейчас согласилась выйти за него замуж.

Романтический момент запечатлели на видео и опубликовали в Instagram. Ролик собрал почти три миллиона просмотров и сотни комментариев от тронутых пользователей.

Перед признанием Юлии закрыли глаза, тем временем Роман встал на одно колено, пока ему помогали держать равновесие. В этот момент гости зажгли огненные шашки.

После того как девушка ответила согласием, ей вынесли роскошный букет красных роз.

Побратимы бойца передали ему поздравления с передовой. Они выстрелили автоматной очередью в небо в честь создания новой семьи.

В комментариях пару поздравили тронутые украинцы:

Отметим, Роман Добряк получил ранение в мае этого года. По словам воина, ногу он потерял на поле боя, когда вражеский танк открыл огонь по его позиции. Юлия всеми силами поддерживала парня и помогала ему быстрее выздороветь и выписаться из больницы.

Роман Добряк и Юлия Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Роман Добряк и Юлия Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Как сообщал Главред, в Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка. Фото необычной "клумбы" было опубликовано в соцсетях.

В мае в селе Горенка Киевской области пожилая украинка готовилась к празднику Пасхи в условиях войны. Ее дом полностью разрушен российскими оккупантами, уцелела лишь печь - в ней она и готовила паски.

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