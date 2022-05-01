Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

Бабушка печет паски в своем разрушенном оккупантами доме / Фото t.me/znua_live

В селе Горенка Киевской области пожилая украинка готовилась к празднику Пасхи в условиях войны. Ее дом полностью разрушен российскими оккупантами, уцелела лишь печь - в ней она и готовила паски.

Фотографии опубликовал Telegram-канал ZN UA.

На кадрах видно, что готовить традиционные угощения к Пасхе женщине пришлось буквально на развалинах.

"Село Горенка. Бабушка печет пасхи", - говорится в сообщении.

Фото t.me/znua_live

Как сообщал Главред, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который противостоит российским захватчикам.

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