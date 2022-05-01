Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

Российские оккупанты уничтожили дом украинской бабушки, но она не потеряла надежду и любовь к жизни. Женщина готовилась к Пасхе на развалинах.
В селе Горенка Киевской области пожилая украинка готовилась к празднику Пасхи в условиях войны. Ее дом полностью разрушен российскими оккупантами, уцелела лишь печь - в ней она и готовила паски.
Фотографии опубликовал Telegram-канал ZN UA.
На кадрах видно, что готовить традиционные угощения к Пасхе женщине пришлось буквально на развалинах.
"Село Горенка. Бабушка печет пасхи", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.
Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.
Уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который противостоит российским захватчикам.
Другие новости:
- В синяках и с осколками, но непобежденный: кот стал символом несокрушимости Бородянки
- Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю матери
- Петушок - символ победы: художница рассказала, как подарила Джонсону и Зеленскому легендарную керамику