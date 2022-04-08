"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": Сеть облетело фото из разрушенного дома в Бородянке

Уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который второй месяц противостоит российским захватчикам.
Бородянка Киевской области была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. Постоянными бомбардировками захватчики фактически стерли с лица земли весь поселок - от некоторых домов остались лишь завалы. В Сеть попало фото одного из разрушенных домов. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.
Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.
"Берите пример с полочки", - написала украинка, которая опубликовала фото у себя в Twitter.
Пользователи Сети обратили внимание на фотографию. В комментариях пишут: "Если бы мне сказали показать предмет, который охарактеризовал бы украинцев, я бы показала эта". И действительно - этот уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который второй месяц противостоит российским захватчикам.
Арт с этим шкафом создал украинский художник Александр Грехов.
Также украинцы пишут:
"Будь сильным, как этот кухонный шкаф";
"После победы нам всем понадобится мастер, который прибил этот шкафчик, и его психолог";
"Интересно, на что его хозяин прибил".
Как сообщал Главред, ранее Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой видно, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов.
"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.
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