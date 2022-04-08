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"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": Сеть облетело фото из разрушенного дома в Бородянке

8 апреля 2022, 14:59

Уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который второй месяц противостоит российским захватчикам.

Кухонный шкаф в Бородянке
Кухонный шкаф уцелел в разрушенном доме в Бородянке / Фото twitter.com/agremantida/status

Бородянка Киевской области была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. Постоянными бомбардировками захватчики фактически стерли с лица земли весь поселок - от некоторых домов остались лишь завалы. В Сеть попало фото одного из разрушенных домов. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Кухонный шкаф в Бородянке
Кухонный шкаф в Бородянке / Фото twitter.com/agremantida/status

"Берите пример с полочки", - написала украинка, которая опубликовала фото у себя в Twitter.

Пользователи Сети обратили внимание на фотографию. В комментариях пишут: "Если бы мне сказали показать предмет, который охарактеризовал бы украинцев, я бы показала эта". И действительно - этот уцелевший несмотря на что кухонный шкаф можно сравнить со стойкостью украинского народа, который второй месяц противостоит российским захватчикам.

Арт с этим шкафом создал украинский художник Александр Грехов.

Фото Александр Грехов

Также украинцы пишут:

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф";

"После победы нам всем понадобится мастер, который прибил этот шкафчик, и его психолог";

"Интересно, на что его хозяин прибил".

Как сообщал Главред, ранее Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой видно, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов.

"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.

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