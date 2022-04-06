Люди под руинами находились три недели: появились кадры полностью уничтоженной оккупантами Бородянки

Бородянка / twitter.com/DefenceU

Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, который продемонстрировал, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов.

Как сообщают в Минобороне, город фактически разрушен.

"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - пишет Минобороны.

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, улицы, магазины и дороги.

Как рассказал Антон Геращенко, только через три недели В Бородянке спасатели начали разбирать руины домов, обрушившихся после авиационных ударов русских военных преступников.

"Оккупанты не дали спасателям добраться до руин в Бородянке, вероятно все это время люди находились под завалами", - говорит он.

Напомним, Бородянка была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. Когда орки покинули поселок, от некоторых домов остались лишь завалы – российские захватчики стерли их с лица земли. Многие дома украинцев повреждены и сожжены в результате бомбардировок.

Как рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, российские захватчики расстреливали людей прямо на улицах, при этом они блокировали эвакуацию мирных жителей из города.

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