Руины вместо домов и сожженные авто: ВСУ показали видео Бородянки и Макарова после оккупации РФ

От некоторых домов остались лишь завалы – российские захватчики стерли их с лица земли. Многие дома украинцев повреждены и сожжены в результате бомбардировок.
Вооруженные силы Украины показали, как выглядят поселки Макаров и Бородянка после того, как их покинули российские оккупанты. Со своим "русским миром" захватчики принесли в города разрушения и смерть.
Соответствующее видео обнародовали Сухопутные войска ВСУ. На видео видно, в каком состоянии сейчас жилые дома и инфраструктура поселков.
Большинство домов обстреляны или вовсе разбомблены. Многие из них после бомбежки горели. От некоторых зданий остались лишь завалы – российские захватчики стерли их с лица земли.
На улицах повсюду стоят сожженные автомобили украинцев.
Также на дорогах вблизи городов осталось много металлолома, в который превратилась уничтоженная украинскими военными техника российских оккупантов.
Напомним, Макаров Киевской области был освобожден Силами обороны Украины 21 марта. После этого в поселке остались сплошные руины, разрушенные здания, сожженная техника и воронки на дорогах от прилетов снарядов.
Бородянка была освобождена 1 марта.
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