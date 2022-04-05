Руины вместо домов и сожженные авто: ВСУ показали видео Бородянки и Макарова после оккупации РФ

Бородянка после бомбежек/ Макс Левин

Вооруженные силы Украины показали, как выглядят поселки Макаров и Бородянка после того, как их покинули российские оккупанты. Со своим "русским миром" захватчики принесли в города разрушения и смерть.

Соответствующее видео обнародовали Сухопутные войска ВСУ. На видео видно, в каком состоянии сейчас жилые дома и инфраструктура поселков.

Большинство домов обстреляны или вовсе разбомблены. Многие из них после бомбежки горели. От некоторых зданий остались лишь завалы – российские захватчики стерли их с лица земли.

На улицах повсюду стоят сожженные автомобили украинцев.

Также на дорогах вблизи городов осталось много металлолома, в который превратилась уничтоженная украинскими военными техника российских оккупантов.

Напомним, Макаров Киевской области был освобожден Силами обороны Украины 21 марта. После этого в поселке остались сплошные руины, разрушенные здания, сожженная техника и воронки на дорогах от прилетов снарядов.

Бородянка была освобождена 1 марта.

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