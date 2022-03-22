Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФ

Руины в поселке Макаров Киевской области / Facebook главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова

Украинские военные в понедельник, 21 марта, освободили поселок Макаров Киевской области от российских оккупантов. Весь день они наносили удары по их позициям, в результате чего населенный пункт удалось освободить. Сейчас над Макаровым развевается флаг Украины. В поселке сплошные руины, разрушенные здания, сожженная техника и воронки на дорогах от прилетов снарядов.

Руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографии поселка. В Макарове много руин, разбомбленных зданий, воронки на дорогах от попавших снарядов, уничтоженная техника. Людей в поселке городского типа практически нет.

Поселок Макаров после оккупации России / Facebook главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова

Поселок Макаров после оккупации России / Facebook главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова

Поселок Макаров после оккупации России / Facebook главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова

"Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", - пишет Небытов.

Известно, что поселок Макаров на Киевщине находился под постоянными обстрелами российских оккупантов. Они уничтожили каждый второй дом в поселке.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что активная фаза боевых действий в Украине может прекратиться через 2-3 недели. Россияне будут наступать до тех пор, пока у них не закончатся резервы.