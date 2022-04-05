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Военных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведка

5 апреля 2022, 13:15

64-ю мотострелковую бригаду ждут "специальные задачи". Первая из них - устрашение жителей Украины. А, во-вторых, рф хочет "утилизировать" ненужных свидетелей.

война, Буча
Российские оккупанты устроили геноцид украинцев в Буче / Фото Reuters

Российских военных, которые устроили геноцид украинцев в Буче под Киевом, совершали массовые убийства и пытки мирного населения, снова возвращают в Украину. Речь идет о 64-той мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, подразделения оккупантов, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.

"Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ждут "специальные задачи". Первая из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах", - отметили в разведке.

"Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах", - говорится в сообщении.

При этом в разведке отметили, что личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. В ответ российское командование угрожает военным трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов.

Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

В Буче в братской могиле похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет. Общее число жертв оккупантов возрастет.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

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