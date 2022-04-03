"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче

Журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче / Фото Reuters

Российские войска устроили настоящий геноцид под Киевом. В городах Буча, Ирпень, Дмитриевка мирных жителей расстреливали прямо на улицах.

О зверствах оккупантов на своей страничке в Facebook рассказал журналист Евгений Спирин.

"У некоторых убитых детей связаны руки. Детей. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?", - недоумевает журналист.

По его словам, российские войска - не люди и не должны существовать.

"Их надо уничтожить всех. Всех до одного.Каждую мразь во всех их псковсках и усть пиздюйсках. Каждую. Превратить в пыль. В грязь и глину. Всех", - подытожил журналист.

"Бучанская резня"

Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов, рассказал Алексей Арестович.

"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - рассказал советник главы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жуткие преступления и убийства украинцев оккупантами в Буче Киевской области. Президент обратился к российским матерям.

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